Über 150 Schülerinnen und Schüler aus dem ganzen Kanton Aargau trafen sich am Montag 31.10.2016 im Tägi Wettingen zum alljährlichen Schwimmwettkampf. In Wettbewerben über 25 Meter und 50 Meter Freistiel sowie in verschiedenen Stafetten wetteiferten sie und wurden mit lauten Hopprufen unterstützt. Das Rennen um den Pokal entschieden dieses Jahr die Schüler und Schülerinnen aus Rheinfelden für sich, knapp vor dem Lokalmatador Wettingen und der Schule Windisch. Neu waren dieses Jahr Schülerinnen und Schüler der Sek Wettingen am Anlass mit dabei, welche alle Zeiten stoppten. Wir freuen uns bereits auf das nächste Jahr mit wiederum spannenden Rennen.