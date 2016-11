Im Programm der Tambourenvereinigung Wettingen und Umgebung ist der Chlauseinzug in Neuenhof der Schlusspunkt jeden Jahres. So hiess es am 27.11.16 im Dorfkern Neuenhof: „ Mit Tambour vorwärts marsch..…!!„

Der Kälte angepasst in ziviler Kleidung marschierten die Tambouren dem grossartigen Umzug voran. Viele Schaulustige säumten auch dieses Jahr die Strassen und erfreuten sich an den rythmischen Klängen die auf die Ankunft des Samichlaus mit Schmutzli und dem Christchind mit Gefolge aufmerksam machten. Die TVWU wünscht allen Mitgliedern und deren Angehörigen der Chlausgesellschaft Neuenhof eine besinnliche Adventszeit, sowie Gesundheit und Wohlergehen für die Zukunft.