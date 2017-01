13.1.2017 im Steinlichäller, Möhlin



Ein Heimspiel für Sonja Wunderlin mit Ihren zwei Mitmusikanten Marc und Gabriel. In Möhlin Aufgewachsen hat Sonja Wunderlin es 'gewagt' im Auftrag der Kulturkommission Möhlin im Steinlichäller auf zu treten. Welche Belastungen ein solcher Auftritt mit sich bringt, Sonja hat sich auf der Bühne nichts anmerken lassen. Viele bekannte Texte und Melodien wurden in neuer Form vortragen, Volkslieder und Singspiele in neuem Gewand oft unter Einbezug des Publikums erfüllten den Steinlichäller mit vielfälltigen Klängen. Ein Unterhaltsamer Abend für ein Publikum, welches gerne mitmachte. Die spontane Art ihrer Bühnenpräsenz und die Beherrschung vieler verschiedener Instrumente begeisterte das recht zahlreiche Publikum.