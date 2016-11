Am Sonntag 06.Nov. 2016, fand im Bowling-Center in Trimbach die traditionelle Stubete des VSV Solothurn statt. Eine Stubete mit einer stimmungsvollen Atmoephäre die kaum zu überbieten ist. Es wurde getanzt, gesungen, gelöffelt und selbstverständlich harmonisch schöne Volksmusik geboten. Im vollbesetzten Restaurant, begrüsste Präsidentin Dorli Hammer die zahlreichen Musikantinnen und Musikanten sowie Volksmusikfreunde aus nah und fern. Nebst den 8 Formationen und insgesamt 32 Musikerinnen und Musiker aus Basel, Aargau und Solothurn, trat auch noch das Alphorntrio aus Muhen auf. Das Service-Personal bediente die Gäste im Dirndl gekleidet, das zu diesem Anlass seit Jahren traditionell. Das jedenfalls war wieder ein gelungener und toller Anlass, sodass man sagen kann: der Nachmittag ging viel zu schnell vorbei. Bei so einer Gastfreunschaft der Geschäftsleitung, der Fam. Küpfer, sind die nächsten Stubeten im 2017, schon gebucht.