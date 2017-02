Auch für diese Meisterschaft haben sich 18 Frauenmannschaften des Kreises Brugg und Kreis Aarau zu einem Wettkampf in einer Vor- und Rückrunde gemessen. In den Kategorien A, B und C wurden an je drei Abenden gespielt. Die fairen und umkämpften Spiele machten allen Teilnehmenden Spass. Als Preis gab es Zutaten für ein Raclette-, Spaghetti und einen gefüllten Sack für einen Apéro-Abend zu gewinnen.

Rangliste:

Kat. A (mit Pokal)

1. FTV Villigen 1

2. FTV Brugg 1

3. FTV Rüfenach 2

Kat. B

1. FTV Birr

2. FTV Unterentfelden

3. FTV Riniken

Kat. C

1. FTV Effingen 2

2. FTV Villigen 2

3. FTV Bözen