Gespannt warten am Montagmorgen 35 Kinder der dritten bis sechsten Klasse der Kreisprimarschule Hauenstein/Ifental/Wisen auf den Startschuss zum diesjährigen Skilager. Der Car bringt die fröhliche und etwas aufgeregte Kinderschar zum Lagerhaus in Sörenberg.

Viele Kinder sind bereits schon alte Hasen, was die Abläufe im Lager betrifft. Sie fühlen sich fast schon heimisch, sind sie doch bereits bis zum vierten Mal hier. Schnell werden die Gepäckstücke in den Zimmern verstaut und ab geht es auf die Piste.

Die Kinder fahren in Ski- und Snowboardgruppen, die ihrem jeweiligen Können entsprechen. Für einige kostet es bereits Mut und Überwindung auf den Pisten zu Kurven anzusetzen oder den Sessellift zu nutzen. Andere wagen zum ersten Mal eine schwarze Piste oder lassen sich vom Snowpark und den Kickers herausfordern. Eines haben aber alle Kinder gemeinsam. Sie stellen sich den Aufgaben auf der Piste mit Freude und viel Ausdauer. Dazu ein Mädchen aus der 6. Klasse welches zum ersten Mal den Sprung von einer grossen Schanze wagte: „Als ich darauf zu fuhr, war alles was ich denken konnte: HILFE!!! Der Sprung war dafür aber fantastisch! Bei der Landung habe ich dann leider das Gleichgewicht verloren und bin umgekippt. Das war aber nicht weiter schlimm. Am besten fand ich dann am Schluss das Gefühl, wenn man wusste, dass man es geschafft hat.“

Als sportlicher Höhepunkt findet am Ende der Woche ein Skirennen statt. Ein Wettkampf der besonderen Art. Für einmal geht es nämlich nicht darum, als Schnellste oder Schnellster im Ziel zu stehen, sondern ein möglichst gutes Gefühl für die eigene Geschwindigkeit zu haben. Die Kinder absolvieren zwei Läufe auf der ausgesteckten Piste. Auf dem Podest steht, wer die geringste zeitliche Differenz zwischen diesen zwei Läufen erreicht. So ist es möglich, dass sowohl der Anfänger wie auch die Könnerin an ein und demselben Rennen teilnehmen und Aussichten auf eine Medaille haben.

Auch neben der Piste ist die Woche gespickt mit kleinen und grossen Highlights für die Kinder. Da sind zum Beispiel ein Filmabend oder ein Besuch im Hallenbad, ein Theaterabend im Lagerhaus und das Spielen in der lagerhauseigenen Turnhalle. Für die meisten Kinder der allergrösste Höhepunkt ist aber wohl der Abschlussabend am Donnerstag mit einer kleinen aber grossartigen Disco. Die Kinder erscheinen herausgeputzt und gut frisiert zum Fest und tanzen bis die Beine schwer und müde werden und somit das Ende einer erlebnisreichen Woche ankündigen.

Am Freitag reisen wir müde, aber zufrieden mit dem Car wieder nach Hause. Das Zusammensein mit ihren Schulkameradinnen und Schulkameraden fernab des gewöhnlichen Schulalltags bleibt in positiver Erinnerung. Giulia aus der 5. Klasse schreibt am nächsten Montag über das Skilager: „Sonne, Schnee, Skifahren, leckeres Essen, cooles Lagerhaus und nette Leute. Wie könnte das mit solchen Voraussetzungen kein schönes Skilager werden?“

Wir Leiterinnen und Leiter freuen uns darüber, dass es den Kindern so gut gefallen hat. Die Fotos zum Lager finden Sie auf unserer Homepage www.kreisprimarschule.ch .

Anita Baumann