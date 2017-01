Den verärgerten Winter gesucht

Die Menschen ärgern sich im Winter jeweils, wenn der Schnee zur falschen Zeit am falschen Ort kommt. Darum war der Winter in diesem Jahr so verärgert und entschloss sich, Ferien beim Sommer zu machen. Die Lagerteilnehmer des Snowcamp Aarburg gaben im Nachtspiel alles darum, dass der Winter wieder zurück in den Winter kehrte.



Trotz wenig Schnee erlebte die 50-köpfige Gruppe ein tolles Lager auf dem Pizol bei bestem Wetter. Die reformierte Kirche Aarburg führte vom 26. Dezember bis zum 2. Januar bereits schon zum 17. Mal das Snowcamp durch. Die beschneiten Pisten waren gut. So konnten die erfahrenen J+S-Leiter den Jugendlichen so das eine oder andere weitervermitteln. Pistentricks wurden geübt und am Fahrstil gefeilt.

Weil wenig Schnee lag, wurde den Teilnehmern ein attraktives Alternativprogramm geboten. So stand an zwei Tagen Eisklettern unter fachkundiger Leitung auf dem Programm. Eine Rundwanderung mit Postenlauf führte die Gruppe über das Skigebiet nach Bad Ragaz und zurück.

Abends wurden jeweils nach dem ausgiebigen Nachtessen die Ämtli abgearbeitet, bevor das Abendprogramm anstand. Dieses wurde von den Leitern vorbereitet und bot den Teilnehmern viel Abwechslung. Langeweile kam garantiert nie auf.

Der Jahreswechsel wurde mit einem abwechslungsreichen Spielabend im und ums Haus bereichert. Nach dem symbolischen Verbrennen der mit Wünschen beschriebenen Holzstücken standen alle um dieses Feuer. Nun zählten alle den Countdown bis zum Anstossen aufs neue Jahr. Das schon fast traditionelle Feuerwerk durfte natürlich nicht fehlen und war auch dieses Jahr wundervoll.

Am Neujahrsmorgen blinzelte wieder die Sonne in die Zimmer und mit einem ausgiebigen Brunch starteten die Lagerteilnehmer ins neue Jahr. Alle genossen nun ein letztes Mal die Pisten und das schöne Wetter, bevor es zum Abschiedstrunk ins Berghaus ging. Alle waren sich einig: Ende dieses Jahres muss der Winter mittels eines Nachtspiels früher versöhnt und aus den Sommerferien geholt werden.

Ein grosser Dank gilt den zahlreichen Sponsoren und natürlich dem ganzen Team. Ohne ihre Unterstützung wäre ein Lager dieser Art undenkbar. So wurde das Lager dank allen wieder zu einem Erfolg.

Das nächste Snowcamp wird vom 26.12.17 bis 2.1.18 stattfinden. Also nichts wie los und bereits im Kalender vermerken. Weitere Infos und Impressionen unter snowcamp-aarburg.ch