Anfang März hiess es wieder „ab ins Skilager“. Rund 30 Kinder und die Begleiter erlebten eine im wahrsten Sinne des Wortes sehr stürmische Woche auf der Melchsee Frutt. Schon bei der Anreise war Geduld gefragt, denn die Bahn für den Hochtransport war zuerst nicht in Betrieb. Im Schneegestöber, im Nebel und bei Sturm wurde Ski oder Snowboard gefahren so gut es eben die Wetterverhältnisse zuliessen. Die Kinder haben trotz dieser schlechten Wetterverhältnisse nie gejammert. Am Abend in der warmen „Stube“ kam der Spass und die Abendunterhaltung nicht zu kurz, auch wenn dann nachts der Wind wieder um das Haus wehte und die Nachtruhe störte.