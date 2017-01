Die Reformation in Frenkendorf und Füllinsdorf



Es ging um 500 Jahre Reformation. Einfach wie es damals bei uns in Frenkendorf und Füllinsdorf gewesen ist. Zunächst sprach Präsident Urs Burkhart über katholisch und reformiert. Und Willy Kenz aus Füllinsdorf bereicherte den Abend mit Orgelmusik. Die Reformation ist 500 Jahre jung. Und Pfarrer Peter Leuenberger ging vertieft in die Geschichte der Kirche in Frenkendorf ein. Wir erfuhren auch einiges über die Grundrisse von der heutigen Kirche. Gut früher war es eine kleine Kapelle. Nur die Frenkendörfer und Füllinsdörfer mussten immer zur St.Laurentius Kirche (Liestal) gehen. Man gehörte zur Pfarrei Munzach. Bereits im 12. und 13. Jahrhundert war in Frenkendorf eine Kapelle erbaut worden, die der heiligen Margaretha geweiht wurde. Sie war wesentlich kleiner als die heutige Kirche und geht wohl auf eine Stiftung des Chorherrenstifts Zofingen zurück. Urkunden bestätigen, dass die Zofinger in Frenkendorf Ländereien und Hofgüter besassen. Dies alles konnte der Verfasser des Berichtes der Broschüre von Reiner Jansen, Pfarrer, Frenkendorf, entnehmen, der über "Die Kirche St. Margaretha" in Frenkendorf eine Abhandlung schrieb. Das war also der offizielle Teil, alles organisiert vom Seniorenverein. Die Kirche war gut besetzt. Und am Schluss gab es noch ein Apéro im Kirchgemeindehaus. Und wunderbar serviert von Schülerinnen und Schülern der Sekundarschule Frenkendorf. Wieder eine gelungene Veranstaltung vom Seniorenverein.