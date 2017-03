Am vergangenen Freitag wurden in Bern erstmals Schweizermeisterschaften im Auflageschiessen durchgeführt. Aus Tägerig qualifizierten sich in der Gruppe Hans Fawer, Roland Senn und Erich Strebel für die Finalteilnahme, zudem Hans Fawer auch als Einzelschütze. Am Ende des hochstehenden Wettkampfes reichte es der Gruppe für den hervorragenden fünften Rang mit Diplomauszeichnung. Als Einzelschütze klassierte sich Hans Fawer zudem im achten Rang.

Schützen kennen keinen Winterschlaf. In der ruhigeren Winterzeit halten sie sich mit Luftgewehrschiessen fit. Die Schützengesellschaft Tägerig verfügt im Keller der Mehrzweckanlage über eine gut ausgerüstete Anlage und so wurde dort fleissig geübt. Um sich für die Schweizermeisterschaft zu qualifizieren mussten sie vorab drei Qualifikationsrunden überstehen. Dank der guten Vorbereitung wurden die Resultate von Runde zu Runde besser und gipfelten letztendlich im Diplomrang an der Meisterschaft.

Als der Schweizer Schiesssportverband vor gut einem Jahr das Auflageschiessen ins Leben rief, gab es auch Skeptiker. Am Final der Schweizer Gruppenmeisterschaft in Bern zeigte sich dann aber, dass die neue Disziplin zu attraktivem Schiesssport beitragen kann. Die Tägliger werden jedenfalls rechtzeitig mit dem Training für die nächste Meisterschaft beginnen.