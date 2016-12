Am Donnerstag, den 22. Dezember 2016, erstrahlt an der Primarschule Endingen das Adventsfenster. DieSchülerinnen, Schüler und Lehrpersonen freuen sich, wenn Sie an diesem Tag um 17:00 Uhr vorbeikommen und das Fenster bestaunen. Gleichzeitig sammelt die Schule an diesem Anlass Spenden für das Zeka (zentren körperbehinderte aargau) in Dättwil. Die Spendenaktion ist aus Initiative des Schülerrates entstanden und wird von den Kindern des Schülerrates organisiert. An einem Stand können Sie selbstgebackene Weihnachtsguetzli- und Leckereien erwerben und damit die Aktion des Schülerrates unterstützen. Die Verkaufsaktion dauert bis 18.00 Uhr und findet vor dem Pavillon der Schulleitung in Endingen statt.