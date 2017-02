Wie üblich am Samstag vor Weihnachten, traf sich ein gutes Dutzend Oeschger Scheibensprenger in der Hopfenschüür zum traditionellen «Schiibe spalten». Als Ziel wurde 100 Scheiben je Mann definiert. Die quadratisch vorgespaltenen Hagebuchen-Brettchen aus dem Oeschger Wald wurden nun für eine perfekte Flugbahn vorbereitet. Mit kräftigen Beilhieben faste man sie pyramidenförmig an, die Späne flogen nur so dahin. Anschiessend erhielt jede Scheibe eine Zentrumsbohrung für den Schleuderstecken. Zum z’Mittag gab’s feine Aelplermagronen aus Ruth’s Küche und Bier vom Fass. Anhand der auf 15 Schnüren zu 100 Stück aufgereihten Scheiben liess sich das Gesamttotal von 1'524 Exemplaren leicht errechnen. Damit stellen die Männer sicher, dass bestimmt genügend der künftigen «Sternschnuppen» für das kommende Scheibensprengen verfügbar sind.

Gross und klein aus nah und fern sind herzlich eingeladen, an der alten Fasnacht am Sonntag, 5. März, kostenlos die auf Haselruten gesteckten Scheiben im Feuer anzuglühen, über ein Brett in den Nachthimmel zu schleudern sowie dem Schauspiel des riesigen Feuerrads beizuwohnen. In der dann nebenan stehenden Festhütte auf dem Oeschger Boll kann man sich bereits ab 14 Uhr stärken und aufwärmen.

