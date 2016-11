Der Rotary Club Aarau organsierte für Schülerinnen und Schüler der Kantonsschulen Aarau die Vorstellung von 49 Berufen.

Am Montagnachmittag, 14. November 2016 haben 311 Schülerinnen und Schüler am Anlass des Rotary Clubs Aarau teilgenommen. Unter dem Motto ‚SchülerINNEN begegnen Berufsleuten‘ wurden ihnen 49 Berufe vorgestellt. Um 1430 Uhr begrüsste Hans Peter Hänsli, Prorektor alte Kantonsschule Aarau, die SchülerINNEN in der Aula. Nach einer kurzen Einführung entliess er die Interessierten in die Schulzimmer, wo die Referenten bereits auf sie warteten.

Um 1500 Uhr und um 1610 Uhr startete der Referent mit der 1-stündigen Vorstellung seines Berufes. Einige Vorträge stiessen auf so grosses Interesse, dass diese komplett ausgebucht waren. Favoriten waren: Jurist, Werbung (PR, Marketing, Grafik), Arzt (alle Sparten), Diplomat, Wirtschaftsökonom, Polizeiwesen, Psychologen, Lehrer (verschied. Fachrichtungen), Psychiater, Biologen. Mit viel Informationen und neuen Perspektiven verabschiedeten sich die SchülerINNEN am Schluss der Veranstaltung von den Berufsleuten.