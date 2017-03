Ref. Kirchgemeinde Seon und Kath.Pfarrei Seon: Ökumenischer Suppentag Eine grosse ökumenische Suppentagsgemeinde fand sich am 26. März zum Gottesdienst in der reformierten Kirche ein. Pfarrer Hans Maurer und Gemeindeleiter Dr. Gerhard Ruff begrüssten die Gemeinde mit dem biblischen Leitwort: "Schicke dein Brot über das Meer, so wird es wieder zurückkommen."

Brot für alle und Fastenopfer unterstützen mit ihrem ersten ökumenischen Programm die indigene Bevölkerung in Guatemala auf ihrem Weg zur Selbständigkeit. Mit weitern anschaulichen Beispielen aus der Bibel wurde die Gemeinde ermutigt, selber aktiv zu werden. Die Aabachsänger, unter Leitung ihres Dirigenten Maik Brügmann, gaben ihr Bestes mit ihren einfühlsam vorgetragenen Liedern.

Nach dem Gottesdienst begab sich die Gemeinde zum Suppenessen ins Kirchgemeindehaus. Sechs Mitglieder des Pfarreirates hatten sechs sehr schmackhafte Suppen gekocht, die in der Gemeinde grossen Anklang fanden.

Auch dem sehr schönen Dessertbuffet wurde ausgiebig zugesprochen. Die Aabachsänger offerierten ihrerseits ein fröhliches musikalisches Dessert. Man blieb gerne noch eine Weile beisammen, bis die Sonnenstrahlen ins Freie lockten. Zugunsten von Brot für alle und Fastenopfer konnten total (Kirchenkollekte und Kulinarik) Fr. 1573.60 überwiesen werden.

Kirchenpflege und Pfarreirat danken allen herzlich, die mitgeholfen haben zum guten Gelingen.