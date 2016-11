Gleich nach den Herbstferien haben die Kinder angefangen die Räbeliechtli-Lieder für dieses Jahr einzustudieren. Fleissig wurden die Strophen viele Male gesungen, denn es waren nicht nur einfache Lieder, die gelernt wurden. Neben dem Singen wurden dann auch noch Laternen gebastelt und Räben geschnitzt. Dann endlich war es soweit, stolz kamen die Kinder nach Unterendingen zum Sammelplatz bei der Kirche gelaufen. Kreative Laternen und schöne Räben hielten sie in den Händen. Schnell wurden alle Kerzen angezündet und mit dem Lied «Räbeliechtli, Räbeliechtli, wo gohsch hi?» den Umzug gestartet. Die Kinder sangen den ganzen Weg nach Endingen fast pausenlos, viele Zuhörer am Strassenrand durften sie mit den Liedern begrüssen. Schön war die Lichterkette anzusehen, eine tolle Stimmung herrschte auf dem ganzen Umzug. Bei der Papeterie in Endingen durften die Kindergartenkinder und Schüler die jüngeren Kinder der beiden Spielgruppen von Endingen und Unterendingen begrüssen. Sie liefen und sangen bis zum Schulhaus mit uns mit. Bei der grossen Treppe vom Schulhaus angekommen, stellten sich die Kinder zum Konzert auf. Nun wurden alle geübten Lieder von allen Kindern nochmals zum Besten gegeben und ihre Lichter ein letztes Mal präsentiert. Danach durften sich die Kinder und die Eltern vom feinen Tee-, Zopf- und Kuchenbuffet bedienen. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an alle BäckerInnen, HelferInnen und die Feuerwehr, die diesen Anlass jedes Jahr wieder ermöglichen. (dk)