Am Sa. 11.Febr. 2017 fand im Stürmeierhuus in Schlieren das Raclette-Essen statt. Dieser gesellige Anlass wurde vom Jodlerklub Schlieren mustergültig organisiert und durchgeführt. Im grossen Saal wurden Besucher und Besucherinnen mit köstlichem Raclette, diversen Getränken und gluschtigen Kuchen verwöhnt.

Am Nachmittag begleiteten die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli musikalisch die sichtlich gutgelaunte Gästeschar mit ihrer lüpfigen Schweizer Volksmusik. Zwischendurch zeigte der Jodlerklub Schlieren ihr gesangliches Können.

Am Abend machten noch die Oergelifründe Buntgemischt ihre musikalische Aufwartung und trugen so zu einem gemütlichen Ambiente bei.



Ja, und wer an diesem Anlass nicht dabei war, der hat wirklich etwas verpasst. Aber keine Angst, die Schwyzerörgeler vom Föhrewäldli sind wiederum an der Musikstubete vom Fr. 17.Februar 2017 im Eventsaal der "Linde" Weiningen zu hören und zu bestaunen. Der Eintritt ist gratis; kein Konsumations-

zuschlag - mit ÖV-Verkehr gut zu erreichen. Diverse Musikanten und Interpretinnen freuen sich jetzt schon auf eine zahlreiche, gutgelaunte Zuhörerschaft.