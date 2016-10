Die Wohn- und Pflegegruppen Prosenio sowie das Alters- und Pflegeheim Rosenau unternahmen am 20. Oktober 2016 einen Ausflug auf den Hallwilersee.

Insgesamt 45 Bewohnende und 16 Angehörige verbrachten gemeinsam mit Mitarbeitenden und Zivilschützern fröhliche und ereignisreiche Stunden. Nach dem Frühstück ging es in zwei gut gefüllten Bussen über Land in Richtung Hallwilersee. Das Wetter hat bei diesem Ausflug mitgespielt. Ein blauer Himmel, Sonne und einzelne kleine Wolkenschleier zeigten die Herbstlandschaft von ihrer schönsten Seite, bunte Herbstwälder, gepflügte Felder und Kürbisse in allen Grössen und Formen an den Strassenrändern. Glücklich, wer statt Regenschirm eine Sonnenbrille mit dabei hatte. Im Bus wurde geplaudert, neue Kontakte wurden geknüpft und auch das eine oder andere Lied angestimmt. Am Hallwilersee bestiegen wir die MS Bresteberg. Während der Rundfahrt auf dem See wurde ein feines Mittagessen serviert und Geschichten und Erinnerungen ausgetauscht. Der Ausflug in bekannte Gefilde und die herzliche Atmosphäre wurde von Bewohnenden, Angehörigen und Mitarbeitenden gleichermassen geschätzt und wird noch lange in Erinnerung bleiben.