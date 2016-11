Vom 8.-15. Oktober machten sich 34 Pilger auf nach Medjugorje zur Königin des Friedens. Eine besondere Wallfahrt für den Chauffeur Beni Hagg, denn es war seine letzte Carreise bei Eurobus, als Chauffeur. Die Reise begann in Windisch, führte über Zürich und Luzern, wo die letzten Pilger mit Pfarrer Richard Strassmann einstiegen. Vor dem Gotthardtunnel war Stau angesagt, so entschloss man sich, über den Gotthard zu fahren. Auf der Autobahnraststätte Bellizona wurde Kaffee und selbstgebackener Kuchen, von Olga Knecht spendiert, genossen. Darauf erfolgte die Weiterfahrt nach Mailand, Padua, Triest mit Übernachtung in Crikvenica, Kroatien. Am nächsten Morgen ging es weiter der Küste Kroatiens mit ihren 150 Inseln entlang auf nach Medjugorje. Während der Carfahrt wurde der Rosenkranz gebetet und über die Geschichte von Medjugorje erzählt. Am 24. Juni 1981, am Fest des hl. Johannes des Täufers, sahen sechs Kinder der Pfarrei Medjugorje – Ivanka, Mirjana, Vicka, Ivan Dragicewic, Ivan Ivankovic und Milka – auf dem Berg Podbrdo eine weibliche Gestalt mit einem Kind auf dem Arm. Seit diesem Tag hatten die Kinder täglich Erscheinungen, gemeinsam oder getrennt. Die Gottesmutter stellte sich als Königin des Friedens vor. Die Botschaft des Friedens, der Umkehr, der Liebe, um die Menschen, die sich jeden Tag mehr vom Herzen Gottes entfernen, zu ihm zurück zu führen. Dieser Ort wurde von Rom als Gebetsstätte im Jahre 1991 anerkannt.

In Medjugorje bezogen die Pilger für 4 Nächte das Hotel Orbis2, das sich nur 100 Meter von der Kirche entfernt befand.Jeden Abend war bei der Kirche Hl. Jakobus um 17.00 Uhr Rosenkranzgebet. So konnten sich die Pilger unter die ca 4‘000 Wallfahrer mischen und jeder betete in seiner Muttersprache. Um 18.00 Uhr folgte die Hl. Messe auf Kroatisch. Per Radio konnte die Reisegruppe auf Deutsch zuhören. Anschliessend erfolgte das Heilungsgebet und der Rosenkranz. Während dieser Zeit boten die Priester in 50 Beichthäuschen das Beichtsakrament an. Nach dem Abendprogramm begaben sich die Pilger in ein Restaurant, um bei einer guten Pizza, einem Glas Wein und einem Jodellied von Pfarrer Richard Strassmann den Tag ausklingen zu lassen.

Der erste Tag in Medjugorie und die Pilger begaben sich zu Fuss auf den Kreuzweg. Dieser befindet sich auf dem Kreuzberg Krizewac. Ein Berg von 520 m Höhe, auf welchem die Pfarrei im Jahre 1933 ein Kreuz von 8,5 Meter Höhe errichtet hat. Auf diesem sind folgende Worte eingraviert: „Für Jesus Christus, Retter der Menschen, als Zeichen unseres Glaubens, und unserer Liebe und unserer Hoffnung in Erinnerung an das 1900. Jubiläum des Leidens Christi.“

Am zweiten Tag gingen die Pilger zum Erscheinungsberg Podbrdo um den freudenreichen Rosenkranz zu beten. In der Mitte des steinigen Hügels befindet sich der Ort der ersten Erscheinung. Eine Muttergottesstatue aus Marmor wurde dort aufgestellt, die von Koreanern zum Dank für eine Heilung und Bekehrung gestiftet worden ist. Es ist ein Ort des Friedens.

An den folgenden Tagen wurde das „Mutterdorf“-Waisenhaus, das vom verstorbenen Pater Slavko Barbaric nach den Kriegszeiten im Jahre 1992 ins Leben gerufen wurde, besucht. Die von Schwester Elvira gegründete Gemeinschaft Cenacolo, wurde ebenfalls besichtigt. Heute finden dort Drogenabhängige oder Süchtige, die auf der Strasse leben, ein neues Zuhause.

Vor der Heimreise feierten die Pilger mit Pfarrer Richard Strassmann und zwei Priester aus der Schweiz, in der Kapelle die Hl. Messe.Die Heimfahrt führte wieder der kroatischen Küste entlang bei wunderschönem Wetter. Die Übernachtung war in Ronchi di Legionari, Italien. Letzter Tag mit Sonnenschein, führte nach Bologna, Chiasso und wieder über den Gotthard zurück an die Einstiegorte. Dem Chauffeur Beni Hagg gilt noch einen speziellen Dank für die kompetente und wunderschöne Carreise mit dem Eurobus.

Lengnau, 3.11.2016, Marianne Baldinger-Lang