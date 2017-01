Der Outdoor Bockabend findet dieses Jahr am Samstag (18.02.2017) auf dem Kiesplatz Oberdorf in Ehrendingen statt. Der Startschuss fällt um 16.30 Uhr. Jede halbe Stunde wird eine andere Gugge für euch spielen. Insgesamt haben wir 9 verschiedene Guggen für euch am Start, Stimmung ist also für Gross und Klein garantiert!

Für eure Verpflegung stehen ein Grill und ein Raclettofen parat. Natürlich gibt es auch wieder eine Bar im Festzelt, sowie eine draussen und als besonderes Highlight steht auch unser Barwagen auf dem Platz.

Lineup 2017:

​- 16.30 Gipsbachschluderi

- 17.00 Notekleckser, Baden

- 17.30 Eichlefääger, Würenlingen

- 18.00 Rohrdorfer Chessler, Oberrohrdorf

- 18.30 Schlossgeischt-Schränzer, Lenzburg

- 19.00 Mu-Mä Fäger, Künten

- 19.30 Notequaäler, Fislisbach

- 20.00 Schwellbaumschränzer, Windisch

- 20.30 Kappi-Clique, Baden

- 21.00 Gyre-Sümpfer, Widen

- 21.30 Gipsbachschluderi

Wie jedes Jahr am Bockabend ist der Eintritt für alle frei.

