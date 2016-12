Bereits einige Nebeltage her und noch in fröhlicher Erinnerung bei vielen Lohnegger-Kindern: die offene Turnhalle vom 12. November 2016. Das Elternforum Lohn-Ammannsegg lud am Samstagnachmittag zum jährlichen Event der offenen Turnhalle ein. Rund 50 Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter genossen die unbegrenzten Möglichkeiten innerhalb der Turnhalle.

Unter der Leitung von Christine Freudiger Jampen und Thomas Jampen wurde im ersten Teil des Nachmittags das Erleben aller Turngeräte ermöglicht und im zweiten Teil einen Postenlauf mit anschliessender Rangverkündigung und Preisübergabe. Alle Kinder erhielten einen Preis und ein feines Zvieri. Unbezahlbares Dankeschön: glücklich strahlende und zufriedene Kinderaugen.

Das Elternforum lanciert regelmässig Anlässe für Eltern oder Kinder (www.schule-lohn-ammannsegg.ch) und funktioniert als Bindeglied zwischen Eltern, Kind und Schule.