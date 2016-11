Alle zwei Jahre können sich die Turnerinnen und Turner von DTV und TV Obersiggenthal im jeweils letzten Oktober-Wochenende anlässlich der Turnvorstellung der Bevölkerung präsentieren und mit akrobatischen, lustigen und kunterbunten Auftritten einen stimmigen Anlass auf die Beine stellen.

Das diesjährige Motto «Viva Las Vegas» wurde wiederum äusserst kreativ umgesetzt. In der ElKi-Gruppe (Eltern-Kinder) tanzten die jüngsten Talente mit ihren Eltern um einarmige Banditen, die «Blue Man Group» (Jugi) spielten mit Licht, Schatten und Trommelgeräuschen, die Kunstturnerinnen begeisterten mit ihrer gelungenen Interpretation vom «Cirque du Soleil» und die Aktivriege vom DTV bewiesen, dass Elvis eben doch noch lebt.

Die zwei Unterhalter des Rahmenprogramms überbrückten gekonnt die Pausen zwischen den Nummern, in denen die Bühnen- und Deko-Teams in Windeseile die Gerätschaften und Deko-Elemente wegräumten um für Platz für den jeweils nächsten Show Act zu schaffen.

Das Publikum in dem jeweils sehr gut gefüllten Gemeindesaal Nussbaumen kam mit Sicherheit auf seine Kosten – und dabei natürlich auch die Hauptdarsteller auf der Bühne, die Turnerinnen und Turner aus allen Riegen der beiden Vereine, welche in vielen Fällen eine kurze Zugabe geben durften.

Das OK bedankt sich bei allen Mitwirkenden und damit auch den vielen fleissigen Helferinnen und Helfern im Hintergrund für ihren grossartigen Effort und den vielen applaudierenden Gästen. Übernächstes Jahr geht’s mit einem frischen Thema weiter – the show must go on!