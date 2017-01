Die Einladung an die Bevölkerung zum Neujahrs Apéro 2017, die kam vom Verkehrs- und Verschönerungsverein Fenkendorf. Einfach das alte Jahr noch einmal in Erinnerung rufen. Und dann gemeinsam auf das Neue Jahr anstossen. Es versteht sich von selbst, dass man sich gegenseitig alles Gute wünscht. Dieser Brauch, jetzt schon einige Jahre, hat sich bewährt. Und ganz sicher wird er auch in den nächsten Jahren wieder stattfinden. Ein grosser Dank gehört den Organisatoren vom VVF.