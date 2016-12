An der letzten Generalversammlung der Musikgesellschaft Derendingen (MGD) überraschten die vier Jungmusikanten Alexandra, Angela, Sabine und Ulf mit dem Vorschlag eines neuen Dorfanlasses in der Adventszeit. Ihre Idee mit den Weihnachtsklängen im Dorf wurde mit grosser Begeisterung einstimmig vom Verein angenommen.

Mit einem vorweihnächtlichen Geschenk in Form von Quartierständchen im ganzen Dorf soll der Bevölkerung von Derendingen mit ihren vielen Gönnern danke gesagt werden für die grosse Unterstützung das ganze Jahr über. Kombiniert wird dieser neue Dorfanlass mit der MGD-Adventsfenstereröffnung bei Familie Kathrin und Beni Gerber an der Deitingenstrasse 21 / Pfeilstrasse in Derendingen. Die Fenstereröffnung erfolgt am Montag, 19. Dezember, um 18 Uhr und wird musikalisch umrahmt von der Musikgesellschaft. Natürlich werden Glühwein, Punsch und ein Apéro allen Besuchern offeriert.

Anschliessend teilt sich die MGD in kleine Gruppen auf und bringt die Weihnachtsklänge in die Quartiere. An 24 Orten, übers ganze Dorf verteilt, können die weihnächtlichen Töne genossen werden: Altersheim / Seniorenwohnungen, Amselweg, Dörfliweg, Erikaweg, Erlenweg, Findlingsweg, Hagenweg, Hofstattstrasse, Holunderweg, Industriegasse, Lilienweg, Luzernstrasse / Heideneggweg, Maisfeldstrasse, Metzgergasse, Nelkenweg, Neugasse / Silberweg, Niesenweg / Alpenstrasse, Obere Fenchernstrasse, Obergadenweg, Oelergasse, Römerstrasse, Sternengasse, Tharadstrasse / Flurstrasse / Affolterstrasse und Zeusstrasse. Die MGD freut sich auf viele offene Fenster und Besuche bei ihren Ständchen in den Quartieren. Den Abend lässt die Musikgesellschaft um zirka 20 Uhr mit gemeinsamem Spiel bei ihrem Adventsfenster an der Deitingenstrasse ausklingen. Stimmen wir uns gemeinsam auf die besinnlich-festlichen Tage ein.