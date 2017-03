Bei Sonnenschein traf sich eine gutgelaunte Gruppe von Naturbegeisterten des Natur-und Vogelschutzvereins Baden/Ennetbaden zur sonntäglichen Wasservogelexkursion an die Limmatauen in Dietikon und Geroldswil. Im Rahmen der Konzessionserneuerung des Kraftwerkes Wettingen vor rund 10 Jahren war die Auenlandschaft erweitert und ökologisch stark aufgewertet worden. Wir wollten wissen, wie das Naturschutzgebiet heute aussieht.

Der Exkursionsleiter Tobias Liechti, der das Gebiet kennt wie seine Westentasche, zeigte eindrücklich auf, welche Fördermassnahmen im Naturschutzgebiet erfolgreich waren und was weniger gut funktioniert. Wir waren begeistert von den tollen Habitaten, die von Tieren und Pflanzen neu angenommen worden sind oder wenigstens als Rückzugsgebiete im dicht besiedelten Limmattal erhalten werden konnten. Um nur einige zu nennen: Natürliche Bruthöhlen des Eisvogels, Orchideenwiese, 6 verschiedene Spechtarten im Auenwald, grosse Graureiherkolonie. Ein Erfolg ist sicher auch die Besucherlenkung durch bauliche Massnahmen und der Einsatz von Ranger.

Die Limmatauen von Geroldswil/Dietikon sind der Beweis, dass wertvolle Naturschutzgebiete auch nahe am Siedlungsraum möglich sind, wenn nur der Wille dazu da ist.

In wenigen Jahren stehen bei der Einmündung der Reppisch in die Limmat erneut nennenswerte Aufwertungen des Naturschutzgebietes an. Wir sind gespannt, wie sich das tolle Gebiet entwickeln wird. Und ob die Anzahl der heute beobachteten Vogelarten (38 - notabene noch vor Ankunft der Zugvögel) sogar überboten werden kann !

Die Exkursion ging im Nieselregen zu Ende - die frohe Laune aber blieb.