Ein Höhepunkt für die über 60 Kolibri Kinder in der Vorbereitung zum Theater „Daniel“ vom 1. Advent in der Kirche Seengen war auch dieses Jahr die Modeschau mit den von vielen Helferinnen vorbereiteten Kostümen. Die Kinder nahmen dafür freudig ihren Kleidersack in Empfang oder bastelten einen Teil ihrer Theaterutensilien und verkleideten sich in ihrer Gruppe. Im Plenum präsentierte danach jede Theaterrolle stolz ihr Outfit. Das war aber nur einer der vielen fröhlichen Momente in der Vorbereitung auf den 1. Advent. Auch viele Lieder wurden im Kolibri Gschichte Chor seit den Herbstferien fleissig geprobt, Kulissen kreiert und gemalt, Texte gebüffelt und Szenen einstudiert.

Die Kolibri Kinder und die vielen Helfenden freuen sich auf den Adventsgottesdienst am Sonntag, 27. November, um 17 Uhr in der Kirche Seengen.