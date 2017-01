Die CVP Stadtpartei Brugg erachtet es als positiv, dass sich die Verantwortlichen in einer sehr umfassenden Weise mit der Natur- und Landschaftsentwicklung unserer Region befasst und bereits konkrete Massnahmen ausgearbeitet haben. Die CVP kann sich jedoch nicht mit allen Punkten des umfangreichen Konzepts einverstanden erklären. Diese Themen sind in die Eingabe im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens eingeflossen und nachstehend zusammengefasst wiedergegeben.

Im Allgemeinen als störend erachtet wird, dass in diversen Bereichen mit neuen Vorschriften (bspw. Erarbeitung von Pflegegrundsätzen und Verankerung dieser in der Bau- und Nutzungsordnung oder Vorschriften zum biologischen Gärtnern in Bünten) die Gefahr einer Überregulierung besteht. Weiter fordert die CVP, dass die alsdann zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel anstelle von Controlling-Aufwänden vorzugsweise für die Umsetzung der Massnahmen eingesetzt werden.

Im Zusammenhang mit der Aufnahme des Bruggerberg-Gebiets als Naturschutzgebiet von kantonaler Bedeutung ist ein Vorantreiben dieser Aktivität nicht gewünscht. Es besteht die Befürchtung, dass damit aktuelle Bedürfnisse der Bevölkerung (Sport- und Erholungsnutzung) oder auch Entwicklungsmöglichkeiten in diverser Hinsicht eingeschränkt oder verunmöglicht werden. Diese Koexistenz einer (aktiven oder passiven) Erholungsnutzung sowie des Schutzes des wertvollen Naturraums muss weiterhin möglich sein! Dies ist der CVP nicht nur am Bruggerberg ein Anliegen, sondern beispielsweise auch im Gebiet Umiker Schachen/Schacheninsel. Es darf nicht sein, dass durch die sogenannte „Besucherlenkung“ zukünftig ein Grossteil dieser Gebiete für die Bevölkerung im Zusammenhang mit einer Erholungsnutzung nicht mehr zugänglich ist!