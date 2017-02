Am 21. Februar führte der Seener-Männerstamm seinen zweiten diesjährigen Anlass durch. Eigentlich hätte er dem Jassen gegolten. Da erfahrungsgemäss viele jeweils eine Betriebsbesichtigung dem Kartenspiel vorziehen, wurde auch dieses Jahr wiederum parallel dazu eine Kurzwanderung, verbunden mit der Besichtigung eines Seoner-Betriebe, angeboten. Von den 54 Teilnehmenden entschieden sich demzufolge 47 für die Betriebsbesichtigung und nur eine Minderzahl für das Jassen. Nach einem 20-minütigen Fussmarsch traf man bei der BioPartner Schweiz AG in der Birren ein. Nach einer kurzen Einführung führten die Herren Bodmer und Feldkirchner die Besucher in zwei Gruppen durch den auf Bioprodukte spezialisierten Betrieb. Die Firma beschäftigt rund 250 Mitarbeiter und führt über 5000 zertifizierte Bio-Produkte. Die Besucher waren erstaunt über die Grösse des Betriebes und deren Produktpalette, sowie über deren computerisierte Logistik. Der mehrfach zertifizierte Betrieb verfügt auch über ein Bio-Bistro und einen Bio-Supermarkt. Nach der Betriebsbesichtigung ging es wieder zu Fuss ins Dorf zurück, wo man sich im Rest. Frohsinn mit den zurückgebliebenen Jasskollegen traf und gemeinsam das Abendessen einnahm. Dabei konnte Obmann Huber wiederum zwei Neueintretende begrüssen. Es waren dies: Meier Armin, ehem. Wirt, Kafi-Müli und Gloor Peter, ehem. Versicherungsexperte. Beide wurden mit Akklamation in die Pensionierten-Vereinigung aufgenommen. Der nächste Anlass findet am 14. März statt. Anmeldeschluss für die Besichtigung des Briefpost-Zentrums in Härkingen ist der 06. März.