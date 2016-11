Ein einmaliges Lichtermeer Erlebnis der nur von Kerzenlicht und Fackeln erleuchteten Dunkelheit konnten die Küttiger und Rombacher Kinder am letzten Freitag, 04.11.2016 erleben. Die mit viel Herzblut verzierten Räben der Kinder waren an diesem Abend Hauptdarsteller beim traditionellen Lichterumzug durch das Dorf. Danach fand sich die hungrige Schar mitsamt Anhang zur Rääbeliechtli Höck zu Teigwaren mit Sause und einem leckeren Dessertbuffet in der Mehrzweckhalle Dorf ein.