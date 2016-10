Lagerwoche des SOBV-Jugendblasorchesters in Blatten (VS)

Eine bunte Schar von jungen Musikantinnen und Musikanten verbringen diese Woche das Jugendblasorchester-Lager (JBO) des Solothurner Blasmusikverbandes (SOBV) im Lötschental. Die Infrastruktur in Blatten bietet uns alle Möglichkeiten bei der Zimmereinteilung und verschiedenen grossen Proberäumen. Während der Lagerwoche wird viel musiziert. Es gibt Tage, da wird gut acht Stunden geprobt. Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 27 Jahren alt und kommen aus dem Kanton Solothurn, oder sind bei einem Solothurner Musikverein Mitglied. Zu Beginn der Lagerwoche wird öfters in den einzelnen Registern geübt bis die Grundlagen gut sitzen. Die Registerproben werden durch sieben fachkundige Instrumentallehrer geleitet. Die Jugendlichen profitieren von diesen Proben in kleineren Gruppen enorm viel. Ab Dienstagnachmittag wird dann ausschliesslich im gesamten Orchester geprobt. So wird das Einstudierte aus den einzelnen Registern zu einem Ganzen geformt. Diese Aufgabe obliegt dem musikalischen Leiter des JBO 2016. Welcher in diesem Jahr in der Person von Tobias Salzgeber aus Raron (VS) gefunden wurde. Nebst solchen Projekten dirigiert er bei der Musikgesellschaft Echo Raronia, Raron & St. German; Musikgesellschaft Lauduna, Lalden und leitet das Oberwalliser Blasorchester. In der Lagerwoche studiert das Orchester ein unterhaltsames und abwechslungsreiches Konzertprogramm ein. Daneben findet am Mittwochnachmittag zur Abwechslung ein Ausflug statt, wo wir hoffentlich bei schönstem Wetter die Walliser Bergwelt geniessen können. An den Konzerten wird dann pure Unterhaltung geboten, vom Marsch über Pop-Melodien bis zur Film-Musik wird alles zu hören sein. Die beiden Abschlusskonzerte bilden dann auch den eigentlichen Höhepunkt dieser Lagerwoche. Diese Konzerte finden dieses Jahr in Mümliswil und Solothurn statt. Zuvor wird am Donnerstag der Bevölkerung aus der Region Lötschental in der Turnhalle in Blatten ein Konzert geboten. Die junge Musikantenschar aus den verschiedenen Regionen des Kantons Solothurn ist in dieser Woche zu einem tollen Orchester zusammengewachsen und freut sich nun, das einstudierte Programm an den Konzerten einem breiten Publikum zu präsentieren. Kommen Sie an eines unserer Konzerte und freuen Sie sich mit den Jugendlichen auf einen schönen Abend mit musikalischen Leckerbissen.

Samstag, 08. Oktober 2016, 19:30 Uhr, Aula Schulhaus Brühl - Mümliswil

Sonntag, 09. Oktober 2016, 17:00 Uhr, Landhaus - Solothurn

Stefan Berger, Aeschi

Lagerleitung Jugendblasorchester 2016