Die 7. Klassen der Kreisschule Homberg verbrachten trotz bescheidener Schneeverhältnisse eine gelungene und abwechslungsreiche Schneesportwoche in Adelboden.

Endlich war es soweit! Am Morgen des 30. Januar besammelten wir uns vor dem Neumattschulhaus in Reinach. Mit dem Car ging es über den Brünig ins Berner Oberland nach Adelboden. Im Haus Alpenflora angekommen waren die Tische schon gedeckt. Es erwartete uns eine feine Suppe mit Wienerli, die uns stärkte, bevor es dann schnurstracks auf die Piste ging. Das nicht gerade schöne Wetter hielt uns nicht von unserer Schneesportgier ab, und so verbrachten wir einen ersten Nachmittag im Gruppenunterricht auf den Pisten Adelbodens.

Das Wetter verbesserte sich auch auf dem darauffolgenden Tag nicht, ganz im Gegenteil: Bis über 2000m stieg der Regen, und so genossen wir nach einem nassen Morgen den Nachmittag im Hallenbad von Frutigen. Das warme Sprudelbad war ein Highlight!

Gespannt verfolgten wir die Wetterprognosen, und am Mittwoch tatsächlich, erfolgte schliesslich der Wetterwechsel: Drei wunderbar sonnige Wintersporttage mit milden Temperaturen standen uns bevor. Wir nutzten die guten Bedingungen und verbrachten viel Zeit auf den Pisten. So waren die Schülerinnen und Schüler schliesslich bestens vorbereitet für das Rennen am Freitagnachmittag: In zwei Läufen eiferten sie um die begehrten und medaillengekrönten Podestplätze.

Doch auch neben der Piste durften die Kinder vieles erleben. Ein vielseitiges Abendprogramm mit Gesellschaftsspielen, Quiz, Kino oder Theater wurde von den Leitern jeweils organisert. Nur das Nachtschlitteln auf der Tschentenalp musste aufgrund der knappen Schneebedingungen abgesagt werden.

Als Tagesabschluss hiess es jeweils „The Show must go on!“: In verschiedenen Gruppen präsentierten die Teilnehmer nun jeweils die etwas verrückten Tagesaufträge, die sie fotografisch festgehalten hatten. So huschten da zum Beispiel als Mädchen verkleidete Knaben über die Leinwand, oder es gafften wildfremde Menschen mit Grimassengesichtern in die Menge. Als Tagesabschluss wurde jeweils noch ein leckeres „Bettmümpfeli“, ein Dessert, serviert.

Am 4. Februar kehrten wir schlussendlich nach einer gelungenen und abwechslungsreichen Schneesportwoche ohne Verletzungen zufrieden wieder ins Unterland zurück. Bestimmt werden uns die schönen Eindrücke dieser Woche noch lange in Erinnerung bleiben.