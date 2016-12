Anlässlich der Gemeindeversammlung durfte die Gemeindepräsidentin Marianne Meister den abtretenden Kommandanten der Regionalfeuerwehr Limpachtal , Bruno Graber, für seine Verdienste für die öffentliche Sicherheit verabschieden. 12 Jahre stand Graber der Regionalfeuerwehr als umsichtiger Kommandant vor. Als Höhepunkt seiner Laufbahn konnte er das neue Magazin im letzten Frühling einweihen und mit seiner Mannschaft einziehen. Stabübergabe an den neuen Kommandanten Daniel Arni ist am 1. Januar 2017. Arni, selber Feuerwehrinstruktor, ist dann verantwortlich für die fünf Dörfer der Regionalfeuerwehr. Die umfasst Balm b. Messen, Brunnenthal, Messen, Oberramsern und ebenso Unterramsern, das am neuen Magazin auch prozentual beteiligt ist.