Klingende Lichterfeste in vier Aargauer Alstädten

In Zusammenarbeit mit der IG Aargauer Altstädte lancieren vier historische Altstädte in der Adventszeit klangvolle Lichterfeste.

Jeweils ein markantes Gebäude der Altstadt wird beleuchtet, die Lichtshows werden von populären oder klassischen Hörerlebnissen im Freien begleitet. Es soll ein Erlebnis für die Besucher sein, Menschen werden die Altstädte neu entdecken, vielleicht besuchen Brugger sogar die Rheinfelder Altstadt oder Bremgartner finden sich am 1. Dezember in Klingnau ein!

01.12.2016, Schloss Klingnau

10.12.2016, Amtshaus Brugg

15.12.2016, Kapuzinerkirche Rheinfelden

31.12.2016, Spittelturm Bremgarten

Programm für Brugg, Samstag, 10. Dezember, 18.00 Uhr Apéro 18.30 Uhr und 20.00 Uhr Fassadenprojektion und Konzert der Vindonissa-Singers.



Die Initiative Altstadt hat grossartige Vorbereitungen getroffen: Im Strassenraum der Altstadt wird mit Fackeln und Laternen eine warme und festliche Stimmung geschaffen.

Die Restaurants der Altstadt bieten vor ihren Lokalen auf der Strasse an einem Buffet eine einfache Spezialität und Getränke an. Diese Buffets sind einheitlich gestaltet und stimmungsvoll beleuchtet.

Es lohnt sich also am 10. Dezember in Brugg zu sein: Zuerst der wunderschöne Brugger Weihnachtsmarkt und zum Abschluss ein klingendes Lichterfest in der Altstadt!