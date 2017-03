AG Kantonale Nachwuchsschwingertag Brunegg

März 2017

Der Start der Sommerzeit war auch der Start des AG Kantonalen Nachwuchsschwingertages in Brunegg.

Pünktlich um 9.05 Uhr stiegen die ersten Nachwuchsschwinger in das Sägemehl, im dem sicher noch der Motivationsstaub vom Vortag der Aktivschwinger von ihrem Hallenschwinget zu spüren war.

Der Anlass wurde vom OK des SK Lenzburg mustergültig durchgeführt.

Die 266 angetretenen Jungschwinger aus dem ganzen Kanton und die geladenen Gäste aus dem Surental ISV und Thun Bernerverband schwangen in fünf Kategorien aufgeteilt auf den fünf angelegten Schwingplätzen. Die rund 1100 Zuschauer kamen in den Genuss von Attraktiven und explosiven Wettkämpfen und zu Teil schon mit ausgefeilten Techniken. Es wurden in 4 Min. Gängen geschwungen.

Als eingespieltes Team erwiesen sich das Speaker Duo Martina Buchmann und Beat Alpiger. Sie Informierten speditiv das Geschehen auf dem Schwingplatz.

Die Kategoriensieger erhielten einen Lebepreis „ ein Geisslein“. Schon Legendär am Hallenschwinget Brunegg ist der Einheitspreis „ das Speckbrett“, wobei bei manch einem sicherlich nur noch das Brett zu Hause ankommt.PA