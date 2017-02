Zur kürzlich durchgeführten Generalversammlung des Kirchenchors durfte die Präsidentin Denise Müller eine stattliche Anzahl Aktive und Gäste im Pfarreiheim Niedergösgen begrüssen. Es galt dabei Rückschau zu halten auf ein vielseitiges Vereinsjahr. Die Chorleiterin Susanne Bucher blickte auf die 10 Einsätze des Chors im Rahmen von Pfarreigottesdiensten zurück. Dabei waren die musikalischen Programme ganz unterschiedlich, auf den jeweiligen Einsatz angepasst. So begann das Jahr mit dem Patrozinium, welches der Chor jeweils mit einer lateinischen Messe mitgestaltet. An Karfreitag und in der Osternacht sang der Chor mehrstimmige Lieder aus verschiedenen Epochen und am Pfingstfest die Missa Tertia von Lajos Bárdos. Fetzige Chormusik stand anlässlich der Firmung auf dem Programm. Hier fanden die Proben gemeinsam mit den Firmanden statt. Passend zum Tag, sang der Chor an Maria Himmelfahrt marianische Gesänge, während dann für das Pfarreifest wieder moderne Kompositionen einstudiert wurden. Anlässlich des Seelensonntag sang der Chor noch einmal die Missa Tertia. Für den Mitternachtsgottesdienst begannen die Proben früh, galt es doch mit der g-Moll Messe von August Bergt (1771 – 1837) ein neues Werk einzustudieren. Auch das Gesellig darf aber im Vereinsleben nicht fehlen. So gehörten ein Grill- und ein Kinoabend sowie der Chlaushock dazu. Nach der Wahl der Präsidentin Denise Müller wurde der restliche Vorstand in globo wiedergewählt. Für fleissigen Probebesuch durften einige Mitglieder mit einem Präsent ausgezeichnet werden. Mit grossem Applaus wurde dann Heinz Bucher durch die Versammlung zum Ehrenmitglied ernannt. Bucher trat vor 20 Jahren dem Kirchenchor bei und engagierte sich in dieser Zeit nicht nur als Vizedirigent sondern regelmässig auch als versierter Solist. Kirchgemeindepräsident Beat Fuchs ehrte anschliessend Denise Müller, welche seit 10 Jahren das Vereinsschiff mit viel Umsicht und grossem Engagement leitet. Als kleines Dankeschön überreichte er ihr einen Blumenstrauss. Zum Schluss dankte Doris Voramwald im Namen des Kirchgemeinderates für das grosse Engagement. Pfarrer Jürg Schmid dankte seinerseits ebenfalls herzlich. Mit einem Nachtessen und dem traditionellen Lotto klang der Abend aus.

