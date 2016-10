Bei schönem Herbstwetter versammelten sich 33 Kinder und 18 Erwachsene am Fusse des Gmeumerihügels in Würenlos, um am Kindernachmittag des Natur- und Vogelschutzvereins Würenlos teilzunehmen. Auf dem Weg zur Gmeumerihütte konnten die Kinder ihre Vogelkenntnisse in einem Wettbewerb testen. Mit dem Erraten beschäftigt, welche Zugvögel wohl auf den Bildern an den Bäumen entlang des Weges zu sehen sind, brachten die Kinder den Aufstieg auf den Hügel und in den Wald mit Leichtigkeit hinter sich. Bei der Gmeumrihütte warteten bereits der Jagdaufseher Sven Böhringer mit seinem Hund Floki und zwei in Ausbildung stehenden Jägern als Gehilfen, um die grosse Schar durch den Wald zu führen. Sven Böhringer, von Beruf Lehrer, amtet in seiner Freizeit in der Gemeinde Würenlos als Jagdaufseher und übt diese Aufgabe mit grosser Freude aus. Den Kindern und ihren Begleitern erzählte er mit viel Begeisterung von den scheuen, aber sehr schlauen Wildschweinen, die wegen den vielen Wanderern, Reitern, Hundebesitzern und Freizeitsportlern, die tagsüber durch unsere Wälder streifen, zu Nachttieren geworden sind. Er zeigte den Kindern und ihren Begleitern Trampelpfade, die durchs Dickicht führen. Eine Rotte von Wildschweinen läuft immer auf den gleichen Wegen, angeführt von einem Weibchen, der Leitbache, stets gegen den Wind durch den Wald, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen. Die Männchen, die Keiler, markieren spezielle Bäume, die Malbäume genannt werden, mit ihren Eckzähnen, den Hauern, und umgrenzen so ihr Revier. Die Jägersprache ist übrigens die älteste Fachsprache der Welt. Der Jagdaufseher versprach den Kindern, dass sie im Wald dem zahmen Keiler „Kalle“ begegnen würden. Und tatsächlich stand da im Gebüsch ein echtes Wildschwein. Die Kinder erschraken, bis sie merkten, dass sich das Tier nicht bewegte und es sich um ein ausgestopftes Tier handeln musste. Das Gute daran war, dass sie den Keiler „Kalle“ aus nächster Nähe betrachten konnten und auch streicheln durften. Eine wichtige Aufgabe der Jäger ist es, den Bauern zu helfen. Mit einer Ablenkfütterung im Wald, wo die Wildschweine Maiskörner aus einer Kiste herausklauben oder aus einem Kanister schütteln können, werden die Tiere von den Landwirtschaftsfeldern ferngehalten. Nach dem einstündigen, sehr interessanten Rundgang durch den Wald gelangten alle Teilnehmer wieder zur Gmeumerihütte, wo ein tolles Feuer brannte. Gerne wärmten sich alle daran auf. Aber noch besser mundeten das über den Flammen gebackene Schlangenbrot und der gebratene Cervelat. Der feine, frischgepresste Süssmost löschte den Durst. Nach gemütlichem Zusammensitzen und Plaudern machten sich die Kinder und ihre Begleiter zufrieden auf den Heimweg, voll mit neuem Wissen, das ihnen der Jagdaufseher Sven Böhringer mitgegeben hatte.