Wenn der Samichlaus unterwegs ist, dann kann man die Aufregung kaum im Zaum halten. Die Kindergartenkinder von Endingen machten sich auf den Weg zum Wald. Denn wie wir alle wissen, wohnt der bärtige Samichlaus ja dort. Immer wieder riefen die Kinder lauthals nach ihm. Doch es war keine Antwort zu hören. Durch den Nebel war die Sicht etwas eingeschränkt. Jede rote Umrandung wurde anvisiert. Die Kindergärtnerinnen bekamen auch mal eine Brille der Kinder angeboten, damit diese besser durch den Nebel schauen konnten.

Fassungslos schauten die Kinder auf die Hauptstrasse. Dort erkannten sie den Samichlaus. Aber sie trauten ihren Augen nicht. Dieser raste auf dem Motorrad Richtung Würenlingen.

Der Marsch war lange, erst am Waldrand erblickten die Kinder den langersehnten Besuch. Die Kinder rannten zu Schmutzli und Samichlaus, um sie zu begrüssen. Einige Kinder beobachteten das Treiben lieber mit Sicherheitsabstand. Als erstes wurde doch gleich mal erfragt, ob er ein Motorrad hätte. Samichlaus und Schmutzli wunderten sich über diese Frage. Es wurde ihnen vom merkwürdigen, motorisierten Samichlaus berichtet. Darauf gab es nur eine klare Erkenntnis, dies konnte kein echter Samichlaus sein. Denn der alte Mann und sein Gehilfe waren den ganzen Weg aus dem tiefen Wald zu Fuss gelaufen. Der Esel sei zu alt, um diese Strapazen auf sich zu nehmen, wurde den Kindern erzählt, als sie sich nach ihm erkundigten.

Die Kinder luden die bärtigen Männer zu ihrem Waldplatz ein. Dort sorgte der Grosspapi eines Kindes für ein wohliges Lagerfeuer. In dieser schönen Atmosphäre wurden einstudierte Verse und Lieder vorgetragen. Aus dem goldenen Buch wusste der Samichlaus viel Gutes zu berichten. Dabei nickten die Kinder als Bestätigung. Bei der Frage, wie es mit dem Aufräumen klappe, kam ein leises „oh, oh“ seitens eines Kindes. Bei den nicht so erfreulichen Dingen, gelobten die Kinder Besserung. Das freute die Kindergärtnerinnen, den Samichlaus und seinen Gehilfen sehr.

Auf jeden Fall gab es einen reich gefüllten Sack für die 60 Kinder. Dieser war so schwer, dass ihn die Kinder selbst zu siebt nicht tragen konnten. Es waren keine Steine darin! Mit Mandarinen, Nüssen, Grittibänzen und Schokotaler wurde das Z`nüniessen zu etwas ganz Besonderem. (Luisa Cobo)