(obe) „Streng geheim“ lautete das Motto der diesjährigen Schweizer Erzählnacht. Abertausende von kleinen und grossen Leserinnen und Lesern in der ganzen Schweiz begaben sich in Bibliotheksräumen, Schulzimmern und anderen Plätzen auf Spurensuche. Die Bibliothek Eiken-Münchwilen-Sisseln bot einen spannenden Abend für scharfsinnige Spürhunde der 3. und 4. Klasse.

Mit einem Bilderbuch-Domino als Vorstellungsrunde eröffnete das Bibliotheksteam den geheimnisvollen Abend. Gespannt und konzentriert lauschten dann die Kinder den verschiedenen Ratekrimis und schlüpften so in die Rolle der Detektive Kalle Bohne und Gitta Gurke. Die Gauner arbeiten mit allen Tricks und verschwinden spurlos nach der Tat. Wirklich spurlos? Nein! Denn wer genau hinschaut und sich von falschen Fährten nicht hinters Licht führen lässt, wird fündig. Geheimnisse aller Art wurden von den Eiker Schülern aufgespürt, Rätsel geknackt und Verräter entlarvt.

Nach einem Hot Dog zur Stärkung der Spürnasen ging es mit dem Spiel „Montagsmaler“ auf einem Flipchart weiter. Geheime Begriffe liessen die Kinder ihre kreative Seite zeigen und machten die Ratenden oft ganz kribbelig. Ein Geheimnis blieb es für das Bibliotheksteam, was wohl ein Dezibelmesser bei dieser Raterunde angezeigt hätte. Bei der „Flüsterpost“ dezimierte sich der Lärmpegel dann etwas. Die Primarschüler tuschelten sich nämlich geheime Botschaften zu und waren am Ende bei viel Gelächter überrascht, wie viel davon schlussendlich noch der Wahrheit entsprach.

Nun blieb noch Zeit in der Bibliothek zu stöbern, in einem Buch zu lesen oder noch einmal einen weiteren Rätselkrimi zu lösen, bevor die Kinder mit feinen Muffins überrascht wurden. Beim letzten Spiel „Galgenmännchen“ wurde der Spürsinn dann als ganzes Team erprobt. Nur dank gemeinsamer Schlauheit und Scharfsinn konnte das Männchen in jeder Runde erneut gerettet werden. Um 21 Uhr folgten die schlauen Füchse ihren Spuren nach Hause.

www.bibliothek-eiken.ch