50 Jahre ist es her, als die Firma Polytronic in einer Garage in Egg ZH gegründet wurde. Das Jubiläum nahm das erfolgreiche Unternehmen mit Sitz in Muri AG zum Anlass ein Jubiläumsschiessen zu organisieren.

„Diesen Wettkampf gibt es nur alle 50 Jahre“. Mit diesem Bonmot hatte Urs Wenger, der am Polytronic-Jubiläumsschiessen in Buchs AG den Kleinkaliberwettkampf leitete, die Lacher auf seiner Seite. Er macht aber auch deutlich, wie gross der Stellenwert des Anlasses vom Samstag 29. Oktober in der RSA Buchs, ist. Wer hier gewinnt wird nicht so schnell wieder abgelöst. Den Sieg mussten sich die Schützinnen und Schützen aber hart verdienen und dabei grosse Konkurrenz ausschalten. Rund 2000 Schützen nahmen allein mit dem Gewehr 300m Kategorie D „Ordonnanz“ an der Qualifikation teil, 450 waren es in der Kategorie A „Standardgewehr“, dazu kamen 530 Gewehrschützen auf 50 Meter. Nur die besten 160 (über alle Startfelder) qualifizierten sich für den Final. Die Schützen boten Schiesssport auf höchstem Niveau bei frischen Temperaturen. Herr Regierungsrat Alex Hürzeler wies in seiner Grussbotschaft darauf hin, wie wichtig aktive Vereine für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft seien, und er freue sich die Medaillen und Gaben den Gewinnern persönlich zu überreichen.

Am Morgen mussten die Schützen eine Qualifikation absolvieren, am Nachmittag traten 30 (Kategorie D), respektive 8 (Kategorie A und Gewehr 50m) zum Final an. An Spannung fehlte es in keiner der Endausmarchungen. Der 20-jährige Adrian Eichelberger aus Madiswil setzte sich nach rund einem Dutzend der 20 Finalschüsse an die Spitze des Klassements und gab diese Führung nicht mehr ab. Er siegte mit 205,5 Zählern. Den zweiten Rang sicherte sich Lara Eggimann mit 203,2 Punkten. Die junge Spiezerin fing mit einer 10,8 im 18. Schuss Peter Stalder ab und verwies den Routinier aus Aarwangen auf den dritten Platz.

Bei den Ordonnanzgewehrschützen setzte sich Walter Schumacher aus Villnachern durch. Er lag während den gesamten 15 Finalschüssen in den vordersten Rängen und bewies hohe Konstanz. Am Ende kam er auf 1400 Punkte. Auch Tarcisi Cadruvi (Ruschein) meldete schon früh Ambitionen auf einen Podestplatz an. Die Silbermedaille mit 1388 Zählern war denn auch mehr als verdient. Die Bronzemedaille erzielte Stephan Stirnimann aus Rain mit 1353 Punkten.

In der Kategorie A war Bettina Bucher nicht zu schlagen. Die Müswangerin nimmt diese Saison zwar eine Auszeit vom Spitzensport, von ihrer Treffsicherheit hat sie aber nichts eingebüsst. Zu Beginn des nach ISSF-Regeln (International Shooting Sport Federation) geschossenen Finals lag sie im Hintertreffen „Zuerst lief es überhaupt nicht“ sagte denn auch die Siegerin unmittelbar nach dem Wettkampf. Doch dann drehte sie auf, bewies ihre Klasse und liess keine Zweifel mehr aufkommen, wer am Ende zuoberst auf dem Podest stehen würde. Sie totalisierte 1892 Punkte und distanzierte damit Christof Carigiet (Embrach, 1865 Pkt.) deutlich. Den dritten Rang sicherte sich Severin Müller aus Egliswil (1661 Pkt.).

Gewinner sind aber nicht nur die Schützen auf dem Podest. Dank der Grosszügigkeit der Firma Polytronic konnten sich alle Finalteilnehmer über ein offeriertes Mittagessen freuen. Die Teilnahme am Polytronic-Jubiläumsschiessen war für die Schützen kostenlos. Entsprechend dankbar zeigten sich die Schützen gegenüber Polytronic-CEO Christoph Koch. Und wahrscheinlich würde sich angesichts des sportlich aber vor allem auch gesellschaftlich gelungenen Jubiläumsschiessens so mancher Schütze wünschen, dass es nicht 50 Jahre dauert, bis Polytronic den nächsten Wettkampf organisieren wird.