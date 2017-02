Unter der Leitung unserer Dirigentin Marlène Flammer und mit dem Gesang «Du fragsch mi wer i be» eröffneten die Sängerinnen des Frauenchors ihre diesjährige Jubiläums- GV «50 Jahre Frauenchor Staufen»!

Etwas ehrfürchtig, aber auch dankbar konnten wir Heidi Maurer und Ester Renold als unsere zwei noch aktiven Gründungsmitglieder in unserem Kreis ehren! Viel Ehre durfte auch Anni von Burg entgegennehmen, welche auch schon 50 Jahre Chormitglied ist! Ebenfalls schon ein langjähriges Mitglied ist Doris Friedrich, die seit 40 Jahren dem Chor die Treue hält.

Sicher, ist aber auch allen Sängerinnen klar, dass wir uns bei unserer Präsidentin Anni Mafli bedanken müssen, welche uns schon seit einigen Jahren durch die vielen Hochs und Tiefs steuert und immer an unseren Frauenchor glaubte! Ohne ihren grossen Durchhaltewillen über all die Jahre, hätte es ziemlich sicher jetzt kein Jubiläum mehr gegeben!

Im Moment sind wir, nebst drei nichtsingenden Mitgliederinnen, 37 aktive Sängerinnen, welche bei frohem Gesang alle zwei Wochen die Singstimmen schulen und stärken. Sicher ist dieses grosse Interesse an unserem Chorgesang auch unserer Dirigentin Marlène zuzuschreiben, welche uns seit 10 Jahren immer wieder mit zündenden neuen Ideen auf Trab hält und unsern Gesang fördert.

Die GV war der Schlusspunkt eines mit vielen Highlight gespickten Chorjahres.

So erhielten wir neue Schals für unsere Auftritte und ein neues selbstgestaltetes Gesangbuch für alle Sängerinnen. Auch erlebten wir eine tolle dreitägige Chorreise nach München! Gesanglich rundeten wir das Jahr ab mit dem Jubiläumsgottesdienst auf dem Staufberg und dem «Soire surprise», bei welchem wir einen Auftritt mit vielen musikalischen Höhenflügen aus den verschiedenen «Epochen» durchschweiften und jeweils mit kleinen «Häppchen» die Zuhörer überraschten! Wir dankten so auch all unseren treuen Sponsoren und Passivmitgliedern, welche durch ihre Spenden und durch ihren Besuch an unseren verschiedenen Veranstaltungen uns jeweils immer wieder wohlwollend unterstützen.

All diese schönen Besonderheiten wären aber nie möglich gewesen, wären wir nicht alle kleinere und grössere «Heinzelfrauen», die die Gemeinschaft schätzen und sich immer wieder freiwillig dafür einsetzen. C.Zi.