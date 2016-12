Jahresschluss-Feier 2016 der MCD-Senioren

Erneut trafen sich die MCD-Ehemaligen zum Jahresschluss-Essen im Restaurant Bären In Dietikon. Erfreulich der grosse Aufmarsch. Das lockere Zusammensein, bei Apero, hervorragendem Essen, intensiver Unterhaltung und interessantem Gedankenaustausch bescherte eine fröhliche und heitere Stimmung. Bei anregenden Gesprächen entstanden Vorschläge für Aktivitäten im kommenden Jahr 2017. All zu schnell verging die angenehme Zeit bei guter, freundlicher und kompetenter Bewirtung und Bedienung. Erfreulich, dass auch die ab und an mit gesundheitlichen Beschwerden / Problemen kämpfenden Kameraden diesen schönen Tag geniessen konnten. Optimismus und Elan für kommende Treffen und Höcks waren spürbar. Gegenseitig wurden beste Gesundheit, Erfolg und Zufriedenheit für und im kommenden Jahr 2017 gewünscht. Dem Organisator, Walter Unterfinger ein herzliches Dankeschön für die Einladung. bruno klaus