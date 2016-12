Zum zehnjährigen Bestehen des Waltenschwiler Ortsmuseums hat sich die Museumskommission etwas Besonderes einfallen lassen. Dabei entstand ein Monatskalender für das Jahr 2017. Klein und fein präsentiert er sich. Klein, weil er im A 4 Format daherkommt und somit wenig Platz einnimmt, fein, weil er 12 Monate viel Feines an Esskultur enthält. Links zieren Fotos von alten Küchengeräten aus der Museumsküche die Monatsseiten und rechts gibt es Rezepte aus vergangenen Zeiten zu staunen. Alle passen zu den jeweiligen Geräten, sind aber der heutigen Zeit so angepasst, dass sie leicht nachgekocht und ausprobiert werden können. Der Kalender ist ein Geschenk an die vielen Gönnerinnen und Gönner des Museums, wird aber auch auf Bestellung, für Fr. 10. verkauft. Interessenten können ihre Bestellung auf einem Zettel mit Namen und Adresse bis 15. Dez in den Briefkasten beim Museum werfen oder bei Guido Vontobel per Tel 079 670 49 44 bestellen. Die Kommission freut sich, wenn in vielen Küchen Waltenschwils, aber auch anderorts der Museumskalender prangt und hie und da ein Duft wie vor 150 Jahren hängt.

JMW