Es war bereits herbstlich kühl, als sich am Mittwoch, 21. September, 43 Personen und ein Hund auf dem Bahnsteig in Killwangen zur monatlichen Wanderung trafen. Diesmal war eine Wanderung ins Gebiet des Hoch-Ybrig angesagt. Mit Umsteigen in Zürich und Wädenswil ging es per Bahn nach Einsiedeln. Und von dort per Postauto nach Tschalun, zur Talstation der Sesselbahn. Es verging einige Zeit, bis die 43 Wanderinnen und Wanderer, mit den Vierersesseln oben auf der Laucheren angekommen waren. Hier marschierte man los Richtung Roggenegg, wo es ein Apérohalt geben sollte. Auf dem Weg dorthin, erhielt man von der Wanderleitung einige Informationen zum seinerzeitigen Plan, für die Durchführung der Winterolympiade 1976 im Hoch-Ybrig zu kandidieren. Zum Glück wurde nichts aus dieser Idee, die Olympiade fand dann in Innsbruck statt. Einige Bauten im Gebiet erinnern allerdings noch an dieses Vorhaben. Nach gut einer Stunde erreichte man die spezielle Bergbeiz vom Roggen-Fredy, welcher seit 40 Jahren dort oben, weitab von der Zivilisation lebt und das ausserge-wöhnliche Lokal führt. Nach Alpkäse, Speck, Brot und einem Schluck Wein, nahm man gestärkt den Abstieg in Angriff. Vorbei am einzigartigen Hochmoor Tubenmoos ging es steil hinunter nach Oberiberg. Mit der, von der Wanderleitung angekündigten tollen Fernsicht auf alle Seiten, war allerdings nichts. Dichter Hochnebel versperrte den Blick auf die Berggipfel und ins Tal. Was eigentlich nicht gross störte. Es war auch so ein Genuss, durch das ruhige Tubenmoos talwärts zu schreiten. In Oberiberg angekommen, setzte man sich im Restaurant Hirschen zu Tisch zum Mittagessen. Nach Suppe, Braten mit Beilagen und Glacé genehmigte man sich noch den obligaten Kaffee, bevor man sich auf den Weg machte zur Nachmittagswanderung. Zuerst ging es kurz nochmals steil bergab und dann wanderte man gemütlich dem Flüsslein «Waag» entlang nach Unteriberg. Nach kurzer Wartezeit, welche sich einige mit einem letzten Umtrunk verkürzten, stieg man ins Postauto, welches die Wanderschar zurück nach Einsiedeln brachte. Und von Einsiedeln ging es per Bahn zurück nach Hause ins Limmattal.

Wandergruppe Spreitenbach