Unsere alljährliche Projektwoche fand dieses Jahr nicht vor den Herbstferien statt, sondern wurde in die Adventszeit verlegt. Das hatte einen bestimmten Grund. Dieses Mal wollten wir für die Institution «Jeder Rappen zählt - Kinder auf der Flucht» Geld sammeln. Dafür bastelten und werkten Kindergärtler und Primarschulkinder mit ihren Lehrpersonen und einigen hilfsbereiten Erwachsenen eine Woche lang ganz fleissig. Schliesslich folgte der lang ersehnte Weihnachtsmarkt. Am Nachmittag wurden die Stände in der Turnhalle geschmückt und die ganzen Arbeiten ausgestellt. Die Kinder standen zu zweit oder zu dritt mit leuchtenden Augen und voller Verkaufswillen hinter ihren Ständen. Kaum schlug es 17.30 Uhr, strömten die ersten Besucher in die mit Kerzen und einem wunderschönen Christbaum geschmückte Turnhalle. In der feierlichen Stimmung wurde gestaunt und gekauft. Die Kinder waren voll in ihrem Element! So viel Geld in der Kasse! Die vielen Eltern, Grosseltern, Onkel, Gottis und Freunde der Kinder kauften im grossen Stil am Schul-Weihnachtsmarkt ein. Als der Markt kurz nach 20 Uhr zu Ende ging, waren die Stände fast leer und der Erlös sensationell hoch: rund 3800 Franken kamen zusammen!

Das Geld wurde bei der Glasbox in Luzern von Frau Lieb und Herrn Arnold mit Klassenvertretern aus Holziken der Aktion «Jeder Rappen zählt» überbracht^.