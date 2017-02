Vor 80 Jahren, bzw. vor 29‘220 Tagen, am 21. Februar 1937 - es war übrigens Sonntag, im Tierkreis des Fisches, ist er in Islikon TG geboren. Am Dienstag, 21. Februar 2017 darf unser geschätzter Einwohner und Mitbürger Herr Walter Eichler, Oberdorfstrasse 12, Wohlenschwil, seinen 80. Geburtstag bei guter Gesundheit feiern.

Im Namen der Bevölkerung gratulieren wir Herrn Walter Eichler zum hohen, runden Geburts­tag herzlich und wünschen ihm auf dem weiteren Lebensweg viel Freude, Zuversicht, beste Ge­sundheit und alles Gute.

Gemeinderat Wohlenschwil