Rund 20 Interessierte sind am 27. Oktober 2016 der Einladung zum Herbstanlass der FDP Bucheggberg gefolgt. Es gab die Möglichkeit, den gerade eben eröffneten Chronehof in Schnotttwil zu besichtigen. Therese Dellenbach und Daniel Burkhalter haben durch die neuen Räumlichkeiten geführt. Dabei gab es einige spannende Informationen zum Chronehof selbst aber auch zur Situation in der Altenpflege im Allgemeinen. Danach hat sich die Gruppe in den Saal der Krone Schnottwil verschoben. Da wurde durch Dr. med. Christoph Cina in das Thema Palliative Care eingeführt. Dr. Cina konnte trotz dem eher tabuisierten Thema, mit seinem interessanten aber auch unterhaltenden Referat das Publikum fesseln. Im Anschluss an die Präsentation gab es dann auch eine angeregte Diskussion zur Palliative Care und weiteren Themen der Gesundheitspolitik. Rasch drehte sich die Diskussion, um die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten wie dem Bucheggberg. Leider wird es immer wie schwieriger, Nachfolger für die Hausärzte zu finden – Hier scheint der Politik und der Gesellschaft eine grosse Herausforderung bevorzustehen.

Mike Affolter, Vorstand FDP Bucheggberg