Herbst-Märet in Recherswil am 5. und 6. November 2016

Der 19. Herbst-Märet wird organisiert von der Kultur- und Freizeitkommission Recherswil. Er ist einer der wenigen Märkte mit ausschliesslich handgemachten Kunstwerken. In diesem Jahr präsentieren und verkaufen über 40 Aussteller ihre eigenen Kreationen, daher wird zum ersten Mal überhaupt in beiden Hallen ausgestellt. Angeboten werden Dekorationen, Schmuck, Taschen, Malerei, Holzbildhauerei, hausgemachte Delikatessen, Kinderkleidung und –spielsachen, Keramik, Kerzen und vieles mehr. Zudem gibt es eine „Kinder-Kreativ-Ecke“.

Für das leibliche Wohl sorgt das gesamte Team der Kultur- und Freizeitkommission und versüsst den Besuch mit frischen Züpfen-Sandwiches, Grilladen und selbstgemachten Torten.

Der Herbst-Märet findet statt am

Samstag, 5. November von 11 - 18 Uhr

Sonntag, 6. November von 10 - 17 Uhr

in beiden-Hallen in Recherswil (an der Hauptstrasse vis-à-vis VOLG).

Die Aussteller und die Kultur- und Freizeitkommission Recherswil freuen sich auf Ihren Besuch!