Auch dieses Jahr haben wieder zahlreiche gute Geister mitgeholfen beim Hüttendienst in der Semmlen, beim Holzen, am Arbeitstag, beim Leeren von Nistkasten sowie der Exkursion. Ohne die fleissigen Helfer wäre die Aufrechterhaltung des Vereins mit all seinen Aufgaben schwierig. Der Vorstand schätzt es sehr, auf einen so grossen und treuen Helferkreis zählen zu können.

Der Vorstand hat am 4. November alle Helfer zum Nachtessen und gemütlichen Zusammensein ins Schützenhaus eingeladen, um danke zu sagen. Leider mussten einige Gäste absagen. Schlussendlich waren 38 Personen dabei und durften sich von Metzger Moser verwöhnen lassen. Die Vorstandsmitglieder haben ein Dessertbuffet vorbereitet, das den Abschluss des Abends bildete.

Elisabeth Krack