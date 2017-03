Die Generalversammlung des Natur- und Vogelschutzvereines Kölliken verlief recht ruhig, obwohl ein arbeitsreiches Jahr verabschiedet werden konnte. Drei Mitglieder wurden für ihre Verdienste mit der Ehrenmitgliedschaft geehrt, daneben standen Vorstandswahlen an.

Diverse Arbeiten und Renovationen bei den Raststätten und am Waldhaus haben das letztjährige Budget arg strapaziert, mit dem Vorteil, dass die Infrastruktur nun wieder auf dem neusten Stand ist. Ein grösserer finanzieller Verlust konnte dank Rekordvermietungen der Raststätten verhindert werden – eine Tatsache, die dem schönen Sommer 2016 zuzuschreiben ist. Der Mitgliederbeitrag wurde um fünf auf 30 Franken erhöht und damit etwas Luft für die Zukunft geschaffen, denn auch der Natur- und Vogelschutzverein Kölliken kämpft mit schwindenden Mitgliederzahlen – ein Phänomen, das viele Vereine kennen und nicht mehr aufzuhalten scheint. Für das neue Jahr wurde deshalb wiederum ein kleiner Verlust rund 1780 Franken budgetiert.

Dutzende Arbeitsstunden geleistet

Fleissige Helfer waren innerhalb und ausserhalb der regulären Arbeitstage in Dutzenden von Einsätzen ehrenamtlich aktiv. Insbesondere drei Persönlichkeiten taten sich während Jahrzehnten hervor. So wurden Rolf Matter, Peter Rytz und Adrian Lüthi denn von der Generalversammlung mit grossem Applaus mit der Ehrenmitgliedschaft geehrt. Letzterer trat an der Versammlung auch als langjähriger Aktuar zurück und wurde durch Cornelia Forrer ersetzt, die auch sein Vizepräsidentenamt erben konnte. Tristan Huber (Präsident), Asad Sejdiji (Kassier) und die Mitglieder Raffael Limberger und Dominik Graber wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Sheila Gehringer ersetzt Mario Pangari als Rechnungsrevisorin und die Blockhauswartinnen Helene Pangari und Therese Christ wurden mit grossem Applaus bedacht und können ihre wichtigen Ämter zum Wohle der Naturliebhaber damit wie gewohnt weiterführen.

Zuerst wird Holz bereitgestellt

Bereits werden die ersten Arbeitstage organisiert und durchgeführt. Der «Zinggen» wird schrittweise in den nächsten Jahren sanft saniert, nachdem eine Auszonung abgelehnt wurde. In der Holzmattgrube werden Hochstammbäume geschützt und teilweise ersetzt. Grillstellen und Holzbänke werden demnächst geflickt. Vorerst soll aber Holz für die kommende Grillstellensaison bereitgestellt werden.