Anlässlich der 136. Generalversammlung des Cäcilienchors Villmergen in der oberen Mühle, Villmergen, durfte Präsident Wolfgang Meyer, unseren Pfarrer, Hanspeter Menz, unseren Chorleiter, Stephan Kreutz, sowie 26 Aktivmitglieder begrüssen. Unser ehemaliges Aktivmitglied, Hans Steimen, hat sich freundlicherweise bereiterklärt, an der GV zu fotografieren. Vielen Dank, Hans!

Nach dem feinen Nachtessen und einem Eröffnungslied begann der geschäftliche Teil der GV.

Der Präsident, Wolfgang Meyer, blickte in seinem Jahresbericht auf die Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr zurück. Die Höhepunkte waren die Spatzenmesse an Ostern und die Nicolai-Messe an Weihnachten. Das Pontifikalamt zum Jubiläum «150 Jahre Pfarrkirche Villmergen» war sicher der grossartigste Auftritt im Jahr 2016. Er dankt allen für den geleisteten Einsatz!

Ein Höhepunkt der GV war die Ehrung von Lotti Willisegger und Monika Koch für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im Cäcilienchor Villmergen. Unser Chorleiter, Stephan Kreutz, kann auf sein 10 Jahre-Jubiläum zurückblicken: Alle wurden für Ihren grossen und langjährigen Einsatz geehrt und mit Geschenken belohnt.

Madeleine Romang, Aktuarin