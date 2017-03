Unsere Präsidentin, Rosetta Pieli, durfte 23 Stimmberechtigte und 4 Gäste begrüssen. Im Jahresbericht hielt sie Rückblick auf ihr erstes Jahr als Präsidentin. Roland Sütterlin unser Kassier ad Interim berichtete über die Jahresrechnung sowie das Budget. Leider gab Kurt Fischler auf diese GV den Rücktritt aus dem Vorstand. Verena Erb, unsere ehemalige Präsidentin, führte die Gesamtwahlen durch. Rosetta Pieli wurde als Präsidentin und Trix Lenzin und Barbara Trachsel als Vorstandsmitglieder bestätigt. Als neues Mitglied stellte sich Corinne Rüegger zur Wahl. Sie wurde einstimmig gewählt und herzlich im Vorstand begrüsst. Als Rechnungsrevisor wird wiederum Zumstein Treuhand bestätigt. Für dieses Vereinsjahr stehen folgende Aktivitäten auf dem Programm: Gerne würden wir uns am Maimarkt in Frick präsentieren, eine Anfrage ist gemacht. Am SlowUp werden wir einen Stand betreuen, eine Vereinsreise im Herbst wird geplant und die Weihnachtsfeier wird im gleichen Rahmen wie 2016 stattfinden. Langjährige Mitglieder, 25, 30 und 35 Jahre wurden geehrt. Für 25 Jahre Zugehörigkeit dürfen wir Hermann Garbely aus Schöftland und für 30 Jahre Sibold Ottilia von Leibstadt gratulieren. Für 35 Jahre Mitglied bei Procap, früher Invalidenverband, dürfen wir Kurt Fischler aus Möhlin ehren. Wie immer stand am Schluss der Generalversammlung das Danken sagen. Kurt Fischler wurde für seine Vorstandstätigkeit gedankt. Ein Dankeschön ging auch an Roland Sütterlin, der unsere Kasse ad Interim übernahm und ebenfalls unsere Homepage neu gestaltete. Ein herzliches danke geht auch an Rosetta Pieli für ihr grosses Engagement in ihrem ersten Präsidialjahr. Bereits nach einer Stunde konnten wir uns dem gemütlichen Teil widmen. Mit einem feinen Essen aus der Rössli-Küche durften wir den Anlass beenden.